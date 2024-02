Il rossoblù Nahitan Nández ancora protagonista nei canali social del Cagliari e della Lega Serie A. A distanza di pochi giorni dal primo video, ne è arrivato un secondo, in cui racconta ancora il suo legame con la città.

Nella clip, che in breve tempo ha già raccolto oltre 6000 mi piace e 100.000 visualizzazioni, “El Leon” promuove i quartieri storici del capoluogo, sottolineando il suo affetto per i tifosi: «Stiamo camminando nel centro storico», dice Nandez. «Questo posto si chiama Castello ed è molto importante per noi, per la nostra gente, perché la squadra è chiamata anche Casteddu: questo termine ci è molto caro», specifica l’uruguaiano, prima di aggiungere: «La cosa più impattante è stata la passione dei tifosi. Quanto il Cagliari significhi per le persone, per loro è tutto. Non capita spesso di vedere questo affetto, che ti fa sentire che sei parte di qualcosa. E per la natura del nostro lavoro, non è una cosa facile da trovare».

E concludendo: «Qui le persone sono meravigliose e la cosa più bella è che Cagliari non è solo una città, ma un’isola, un popolo. E la gente si sente rappresentata da tutto questo».

