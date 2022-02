Nandez non ha recuperato dall’infortunio, notizia ora confermata dalla lista dei convocati diramata da Walter Mazzarri che non comprende il centrocampista uruguaiano, ancora indisponibile per un fastidio al ginocchio destro che non gli permette di lavorare con il gruppo.

Ad Empoli torna a disposizione invece Joao Pedro, che ha scontato il suo turno di squalifica ed è pronto a riprendersi il posto da titolare in attacco. Nel reparto offensivo sono a convocati anche Pavoletti, che si è lasciato alle spalle il problema muscolare che lo ha costretto a saltare il match di Bergamo, e Keita, rientrato dagli impegni in Coppa d’Africa.

Entrambe le punte tuttavia non dovrebbero partire titolari e la coppia d'attacco sarà formata molto probabilmente da Joao Pedro e Gaston Pereiro, eroe del Gewiss Stadium.

Out Deiola, appiedato dal giudice sportivo, la formazione dovrebbe essere simile a quella di Bergamo con il ritorno di Joao e Carboni nuovamente in campo al posto di Obert. Unico dubbio a centrocampo: Dalbert con Lykogiannis a sinistra o Baselli e Dalbert a sinistra con il greco in panchina? Mazzarri oggi in conferenza stampa ha detto che il neo acquisto non ha ancora il ritmo, dunque è più probabile la prima opzione.

I 22 convocati: Altare, Aresti, Baselli, Bellanova, Carboni, Ceppitelli, Cragno, Dalbert, Gagliano, Goldaniga, Grassi, Joao Pedro, Keita, Kourfalidis, Lovato, Lykogiannis, Marin, Obert, Pavoletti, Pereiro, Radunovic, Zappa.

La probabile formazione: Cragno, Goldaniga, Lovato, Carboni, Bellanova, Marin, Grassi, Dalbert, Lykogiannis, Pereiro, Joao Pedro.

