«Potete immaginare che gli ultimi giorni siano stati incredibilmente difficili». Inizia così una riflessione che Radja Nainggolan ha affidato ai social, in tre lingue (olandese, italiano e inglese), dopo l’arresto e la liberazione per il coinvolgimento in un’inchiesta della Procura di Bruxelles per traffico internazionale di cocaina. Il Ninja è accusato di aver prestato dei soldi a soggetti che avrebbero importato lo stupefacente.

Il post di Radja Nainggolan

L’ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, ora in forza al Lokoren che milita nella serie B belga, ringrazia i suoi avvocati e per «il caloroso supporto della famiglia, dei miei amici e del club, come dei sui straordinari tifosi che mi danno la forza di andare avanti».

Nainggolan dopo l’interrogatorio è tornato a casa: «Voglio concentrarmi completamente sul calcio e sul ritrovare la mia serenità». Poi un appello: «Chiedo di rispettare la mia privacy e il tempo di cui ho bisogno per riprendermi. Per il momento, non mi è consentito, non rilascerò alcuna intervista sul caso».

Il supporto «significa per me più di quanto le parole possano esprimere e non lo dimenticherò mai».

