Alla fine il terzo ritorno a Cagliari del Ninja molto probabilmente non ci sarà. Radja Nainggolan starebbe seriamente valutando di accordarsi con la Spal del presidente italo-americano Joe Tacopina.

Il centrocampista belga, che ha sempre detto di voler rientrare al Cagliari, sembrerebbe propenso ad accettare il richiamo del suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma Daniele De Rossi: «Se ha bisogno sono pronto a dargli una mano», ha detto Nainggolan durante una trasmissione radiofonica. In ogni caso, «dal Cagliari nessuno mi ha chiamato».

Con il club rossoblù in effetti non c’è mai stata una trattativa. Il Cagliari infatti ha sempre esternato altre priorità di mercato, considerando l’eventuale ingaggio di Nainggolan come un’operazione da chiudere negli ultimi giorni di mercato e a determinate condizioni.

Così l’ex Anversa starebbe valutando, in assenza di un rilancio rossoblù, di accordarsi con il club estense allenato dal suo amico De Rossi. C’è anche un indizio social, sul sito della Spal: una mano tatuata alla moda del Ninja (che però sarebbe quella di Fabio Maistro) con tanto di post: “Guess Who?”, cioè “Indovina Chi”?

Per lui sarebbe pronto un contratto di sei mesi, che si rinnoverebbe automaticamente in caso di promozione in A. Difficile che il Cagliari, alla ricerca di un centrocampista con altre caratteristiche, possa rilanciare.

© Riproduzione riservata