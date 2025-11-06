È morto oggi, all’età di 78 anni, l’ex difensore del Cagliari Mario Manera. Era arrivato in rossoblù nella stagione successiva a quella della conquista dello storico scudetto, nel 1970-1971, ma non era riuscito a scendere in campo: acquistato nel mese di novembre dal Brescia, dopo gli inii con Melegnanese, Pro Patria e Reggiana, si era ritrovato in una squadra campione in carica ma già priva di Gigi Riva, appena infortunatosi in Austria-Italia a seguito di un intervento killer di Norbert Hof.

Manera non è riuscito a collezionare presenze con la maglia del Cagliari, ma ha fatto in tempo a finire nell’album Calciatori Panini di quella stagione, con la maglia bianca coi bordi rossoblù e lo scudetto sul petto. Ha poi proseguito la carriera nel Genoa con un ex allenatore del Cagliari, Arturo “Sandokan” Silvestri, con cui ha conseguito la promozione in Serie A nel 1973. Successivamente le esperienze con Atalanta, Piacenza e Pro Piacenza, prima di chiudere la carriera nel 1979.

In Serie A, Manera aveva debuttato il 14 settembre 1969 col Brescia contro il Milan e ha poi collezionato 21 presenze nella stessa stagione. È nato a Bascapè il 20 febbraio 1947 e nello stesso comune della provincia di Pavia è morto oggi. Domani, nella chiesa locale, i funerali alle 15.30.

