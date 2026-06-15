La Svezia a valanga strapazza la Tunisia per 5-1, ma l'autore di due delle reti, Yasin Ayari, non festeggia per rispetto del papà. E' successo al 7', quando Ayari ha sbloccato il risultato con un gran tiro da fuori area, ma ha frenato la sua gioia perché il padre è nato nel Paese africano. Il centrocampista del Brighton ha poi messo a segno anche l'ultima rete del 5-1 per una Svezia che ha vinto e convinto piazzandosi al primo posto del gruppo F.

Si è deciso invece al 90' Costa d'Avorio-Ecuador, match vinto dagli africani 1-0 grazie a un colpo di Diallo. Pari 2-2 fra Olanda e Giappone.

Alle 18 italiane in campo la Spagna, impegnata contro Capo Verde. A seguire Belgio-Egitto.

(Unioneonline)

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