L'Inghilterra ha battuto 2-1, ribaltando il risultato del primo tempo, la Repubblica democratica del Congo nei sedicesimi dei Mondiali di calcio, ad Atlanta. Il 6 luglio affronterà il Messico negli ottavi di finale.

La nazionale africana aveva chiuso in vantaggio i primi 45 minuti grazie alle rete di Cipenga al 7'. Nella ripresa una doppietta di Henry Kane (30' e 41') ha dato la qualificazione agli inglesi.

(Unioneonline)

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