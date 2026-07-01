Mondiali 2026
01 luglio 2026 alle 20:15aggiornato il 01 luglio 2026 alle 20:22
L’Inghilterra soffre, poi batte 2-1 il Congo e vola agli ottaviKane nella ripresa ribalta lo 0-1 del primo tempo, ora il Messico
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L'Inghilterra ha battuto 2-1, ribaltando il risultato del primo tempo, la Repubblica democratica del Congo nei sedicesimi dei Mondiali di calcio, ad Atlanta. Il 6 luglio affronterà il Messico negli ottavi di finale.
La nazionale africana aveva chiuso in vantaggio i primi 45 minuti grazie alle rete di Cipenga al 7'. Nella ripresa una doppietta di Henry Kane (30' e 41') ha dato la qualificazione agli inglesi.
(Unioneonline)
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