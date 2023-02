Dopo aver battuto il Benevento, ora il Cagliari si prepara alla nuova sfida, stavolta fuori dal campo. Domani, infatti, il Giudice sportivo dovrà decidere sul ricorso presentato dalla società rossoblù, che ha chiesto di rigiocare la sfida col Modena, persa 2-0 sul campo. Il Cagliari punta sull'errore tecnico dell'arbitro Perenzoni di Rovereto e sull'ammonizione fantasma di Zappa, che avrebbe condizionato la prestazione del giocatore rossoblù.

Dopo che martedì scorso il Giudice sportivo ha deciso di non omologare il risultato sul campo, ora lo stesso analizzerà il reclamo presentato dal Cagliari attraverso i suoi legali (gli avvocati Alberto Porzio e Paolo Marsilio di Legislab), con cui si chiede di poter rigiocare la gara.

Intanto, sempre domani, di pomeriggio, la squadra riprenderà gli allenamenti ad Asseminello, per preparare la sfida di sabato pomeriggio sul campo del Bari (oggi vittorioso 2-1 sul Cosenza nell'ultima gara del quinto turno). Ranieri ritrova Rog, che ha scontato il suo turno di squalifica, ma perde per un turno Altare, espulso contro il Benevento. C'è poi la lunga lista di infortunati. Fuori uso Nandez e Deiola (attesi a marzo), si spera di avere buone notizie per Di Pardo e Viola, mentre resta difficile il recupero di Pavoletti. Da valutare poi Falco (fermatosi per il riacutizzarsi di un vecchio fastidio muscolare) e Kourfalidis (uscito sabato per una contusione al fianco), mentre non ci sono problemi per Barreca, costretto al forfait da una gastroenterite.

