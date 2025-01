Un esordio spettacolare in rossoblù per Elia Caprile, che ha parato praticamente tutto: solo Morata, con un tap-in da due passi dopo che in precedenza si era opposto a un precedente tentativo di Pulišić, è riuscito a batterlo. «Non potevo sperare di meglio, soprattutto per la squadra», il commento al termine del grande 1-1 di Milan-Cagliari.

Per Caprile il pareggio di stasera vale molto: «Abbiamo conquistato un gran punto in un campo difficile contro un’ottima squadra, dobbiamo continuare così. Ho trovato un gruppo unito e voglioso che vuole l’obiettivo, mi sono inserito bene e voglio aiutare la squadra a trovare la salvezza».

A Napoli non aveva giocato molto e per questo ha chiesto il trasferimento, chiuso lunedì con lo scambio di prestiti con Scuffet. Caprile si augura che possa essere il lancio per la sua carriera: «Lo spero, poi il campo dirà se sarò pronto o no a giocare in Serie A».

