Milan-Cagliari finisce 1-1 ed è un grandissimo risultato per la squadra di Davide Nicola: nelle pagelle tutti promossi, ma spiccano Caprile (il migliore in campo), Felici (ancora strepitoso) e Zortea (di nuovo in gol).

Caprile 8

Il portiere tanto cercato blinda il punto fino al 96’: esordio da incorniciare.

Zappa 7,5

Stavolta non segna, ma ci mette tantissimo e frena Leão.

Palomino 7

Sostituisce più che adeguatamente Mina.

(dal 32' st Wieteska sv)

Luperto 7

Tanti duelli aerei: tutti vinti.

Obert 7

Gli tocca uno degli avversari peggiori, Pulišić, e lo contiene.

Adopo 7

Anche al Meazza fa vedere di essere insostituibile.

Makoumbou 7

Dà tanta sostanza, quello che serviva in questa partita.

(dal 36' st Marin sv)

Zortea 7,5

Aveva detto di voler vincere il duello con Theo Hernández: fatto.

Viola 7

Sua la prima (grande) occasione della partita.

(dal 20' st Deiola 7)

Si mette in mezzo per fare quantità e lo fa bene.

Felici 7,5

Anche meglio che a Monza: spettacolare la discesa nell’azione dell’1-1.

(dal 36' st Augello sv)

Piccoli 7

Fa a sportellate con chiunque passa dalle sue parti.

Nicola 8

Piano partita perfetto, reazione immediata dopo lo svantaggio.

© Riproduzione riservata