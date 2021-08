"La verità è che è difficile, molto difficile per me dire addio dopo così tanti anni, dopo che ho trascorso tutta la mia vita qui, non sono pronto per questo. E onestamente non è come avevo pensato".

Lo ha detto, in lacrime, Lionel Messi in conferenza al Camp Nou, dopo l'ufficializzazione del suo addio al Barcellona, con alle spalle schierati tutti i trofei conquistati in blaugrana. Fuori dallo stadio centinaia di tifosi si sono radunati per il loro saluto al campione argentino.

"Questo è un arrivederci, l'ho promesso anche ai miei figli", ha aggiunto, commosso, "mai avrei immaginato questo addio al Barcellona, non sapevo che sarebbe andata in questa maniera, avrei voluto lasciare in campo, per avere un'ultima ovazione dai tifosi. Mi sono mancati molto durante la pandemia, avremmo voluto averli vicini per festeggiare i gol, mi ritiro da questo club senza vederli. Mi immaginavo di andare via in uno stadio pieno, ma è andata così e ringrazio tutti per l'affetto di questi anni".

E a proposito del suo futuro, ha spiegato: "Il Psg è una destinazione possibile? Quella è una possibilità. Dopo il comunicato del Barcellona molti club si sono informati sulla mia situazione. Al momento non c'è nulla di chiuso ma stiamo parlando".

Secondo le ultime indiscrezioni, il passaggio al Paris Saint-Germain sarebbe ormai vicinissimo.

