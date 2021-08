Lionel Messi lascerà il Barcellona.

Lo ha confermato ufficialmente il club catalano, spiegando che la trattativa per il rinnovo è saltata "per ostacoli finanziari e strutturali dovuti ai regolamenti della Liga spagnola”.

"Nonostante il Barcellona e Lionel Messi avessero raggiunto un accordo e la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare un nuovo contratto, questo non può accadere”, ha dichiarato il Barcellona in una nota ufficiale.

"Come risultato di questa situazione - si legge ancora nel comunicato – Messi non resterà nel Barcellona. Entrambe le parti si rammaricano profondamente che alla fine i desideri del calciatore e del club non possano essere esauditi. Il Barcellona esprime dal profondo del cuore la sua gratitudine al calciatore per il suo contributo per l'espansione del club e gli augura tutto il meglio per il suo futuro nella vita personale e professionale".

Da quanto si apprende, su pressione della Liga il club azulgrana avrebbe chiesto al fuoriclasse argentino una significativa riduzione dell'ingaggio (71 milioni di euro), richiesta che avrebbe però fatto infuriare il numero 10, che avrebbe deciso di mandare a monte la trattativa.

Dopo 21 anni Messi è destinato dunque a cambiare maglia. E, al momento, è lo svincolato più ambìto del calcio mondiale.

