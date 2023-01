Non c’è fretta, il Cagliari valuta. Il mercato di gennaio deve essere fruttuoso, dare il là alla rincorsa alle prime, magari anche solo per rinforzare la posizione playoff che – vista la qualità dell’organico – non può che essere visto come obiettivo minimo.

Preso dal Modena Paulo Azzi, l’esterno sinistro che chiedeva Ranieri, da qualche giorno l’attenzione del club si è spostata sul difensore centrale e sul centrocampista di gamba che, all’occorrenza, possa accollarsi compiti di regia.

A centrocampo l’obiettivo ora sarebbe Martin Hongla, 24 anni, del Verona cresciuto nella cantera del Barcellona. Le caratteristiche fisiche del camerunense paiono collimare con l’identikit disegnato da Ranieri per sopperire alle carenze evidenziate fin qui. Ma sarebbe forte la concorrenza di alcuni club iberici e della Serie A italiana. Non troverebbero invece riscontro le trattative per il ventiduenne francese del Torino Michel Adopo, mentre sembrerebbe più verosimile quella per l’ascolano Marcel Buchel, 31 anni, nazionale del Liechtenstein, che tuttavia interessa anche alla Spal.

Per la difesa, tra gli obiettivi principali ci sarebbe sempre il trentenne gambiano della Samp Omar Colley, che ha già lavorato con profitto con Ranieri ma con estimatori anche in Serie A. Assieme ai cremonesi Chiriches e Bianchetti, su cui sono in corso valutazioni.

In uscita i nomi sono sempre gli stessi: Viola (verso la Reggina?), Millico (Spal?), Goldaniga (Cremonese?). Nelle prossime ore comunque potrebbe esserci un’accelerata decisiva per completare l’organico per lanciare l’assalto alla massima serie.

