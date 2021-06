Maurizio Costanzo è il nuovo responsabile per le strategie di comunicazione della Roma.

Lo ha fatto sapere lo stesso giornalista e conduttore tv, 83 anni, con un comunicato.

"Ho firmato un accordo con l'AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione. Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione", ha dichiarato Costanzo.

"Il nuovo slogan che lancerò è 'Mejo 'a Roma'", ha svelato.

Da sempre tifoso giallorosso, il giornalista lavorerà gomito a gomito con il nuovo allenatore del club giallorosso, José Mourinho, che ha firmato con la società un contratto triennale fino al 30 giugno 2024.

(Unioneonline/F)

