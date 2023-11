L’Inter non interverrà sul mercato a gennaio e non è interessata a Nandez.

Lo dice l’ad Beppe Marotta, che ai microfoni di SkySport smentisce senza mezzi termini Pablo Betancur, il procuratore del centrocampista del Cagliari che nei giorni scorsi aveva parlato di una trattativa in corso per portare il suo assistito nel club di via Durini.

«Il gruppo a disposizione di Inzaghi è una rosa di qualità e molto ben amalgamata, credo che non abbiamo grandi necessità e non dovremo ricorrere al mercato di gennaio, che di per sé non offre opportunità vantaggiose».

Sulle parole di Betancur: «Dice che c’è una trattativa per Nandez? È una dichiarazione come minimo improvvida, nel senso che noi non abbiamo mai cercato i suoi giocatori, è un po’ fuori luogo».

