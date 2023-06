Cagliari e Marin vicini ai saluti definitivi. Scaduti i termini per il riscatto, l'Empoli ha comunque manifestato il desiderio di confermare il centrocampista romeno. E, dopo la cessione di Vicario al Tottenham per 20 milioni circa (2 milioni dei quali andranno nelle casse rossoblù), ora i toscani sono pronti a tornare all'assalto per Marin.

Affare fatto tra le società, con il giocatore che verrebbe ceduto in prestito gratuito con diritto di riscatto a 2 milioni. Non solo, il Cagliari manterrà il diritto di ottenere il 50% dell'incasso di una futura cessione del centrocampista.

In tutto questo, il 15% dei 2 milioni (circa 300.000 euro) verrà girato dal Cagliari all'Ajax come da passati accordi. Per definire tutto, come sempre, manca solo la firma di Marin, che sembra comunque ben contento di restare ancora una stagione a Empoli.

