Marco Sau torna in campo e riparte dalla Serie C. L'ex attaccante del Cagliari ha firmato questa mattina per la Feralpisalò, dopo essere rimasto svincolato al termine della scorsa stagione, una volta scaduto il suo contratto col Benevento, e vestirà la maglia numero 20. Per lui accordo sino al prossimo 30 giugno, con opzione di rinnovo per il 2023-2024 in caso di promozione. Obiettivo che la Feralpisalò si giocherà nelle ultime dieci giornate del Girone A di Serie C, dove è in testa a quota 50 a pari punti con la Pro Sesto, in una corsa a cinque visto che il Pordenone è terzo a 49, il Lecco quarto a 48 e il Vicenza quinto a 47. E lunedì alle 20.30 ci sarà proprio uno scontro diretto, col Pordenone in casa, dove per Sau potrebbe anche arrivare l'esordio (da valutare vista la lunga inattività).

In campo. Sau ha vestito la maglia del Cagliari per 202 volte fra Serie A, B e Coppa Italia, per un totale di 49 gol, fra il 2012 e il 2019. Finita la sua esperienza in rossoblù, l'attaccante di Tonara classe '87 ha fatto sei mesi alla Sampdoria per poi trasferirsi nell'estate del 2019 al Benevento, dove è rimasto negli ultimi tre anni. Per lui non sarà la prima esperienza in Serie C: ha già 95 presenze e 33 gol fra Girone A e B con Manfredonia, Lecco e Foggia, a inizio carriera (2007-2011).

