Dopo tantissimi anni e un lungo passato anche in Serie A, il Mantova ha riconquistato con largo anticipo la Serie B, vincendo il girone A della Serie C.

Una grande impresa che ha avuto per protagonisti anche tre calciatori sardi che hanno contribuito a questo straordinario successo dei mantovani che in passato hanno avuto in panchina un grandissimo sardo come Gustavo Giagnoni, allenatore col colbacco.

Quest'anno hanno vestito la gloriosa casacca lombarda il capitano Tore Burrai e i centrocampisti Francesco Bombagi e Mattia Muroni, tutti sardi che hanno assicurato un grosso contributo alla causa mantovana.

Burrai è cresciuto nelle giovanili del Cagliari. Ha sempre ricordato quei tempi, quando la prima squadra rossoblù era guidata da Giampaolo e Allegri «che mi hanno insegnato tanto». Poi la bella esperienza con il Foggia di Zeman, quindi Pordenone e ora il Mantova.

Francesco Bombagi ha giocato anche nel Teramo, nel Catanzaro, nel Pisa, nella Reggina. A gennaio l'arrivo a Mantova.

Mattia Muroni, centrocampista, è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari. Lo scorso anno ha giocato con la Reggiana che ha vinto il girone di Serie C salendo quindi in Serie B: 24 presenze e 1 gol realizzato nella passata stagione. Ha giocato nel Modena, nell'Olbia, nel Tuttocuoio, sempre in serie C. Complessivamente in carriera ha già collezionato oltre duecento presenze.

