Al Cagliari non basta la seconda rete stagionale di Luvumbo per evitare il ko col Milan, che la ribalta vincendo 3-1 e spedendo il Cagliari all'ultimo posto in classifica, vista la vittoria dell'Empoli.

Ranieri opta ancora per la difesa a tre, con Nandez e Luvumbo a supporto di Petagna davanti. Gran possesso palla del Milan, ma Cagliari avanti al 29' con Luvumbo, che trasforma in rete una palla recuperata da Nandez.

La Domus sogna il colpaccio, ma nel finale di tempo il ribaltone rossonero. Al 40' Radunovic non trattiene un cross di Pulisic e Okafor realizza il pari. Al 46', su azione d'angolo, tiro-cross di Rejindes e zampata vincente di Tomori.

Nella ripresa, Ranieri prova a dare più peso offensivo al Cagliari, con Oristanio per Wieteska, ammonito. Rossoblù che mettono pressione al Milan, ma al 15' Loftus-Cheek trova lo spiraglio giusto dalla distanza e sigla il 3-1 che praticamente chiude la gara. Inutili gli ingressi di Shomurodov, Viola, Di Pardo e Deiola, per il Cagliari è la quarta sconfitta nelle prime sei giornate.

