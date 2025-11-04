Luis Oliveira è il nuovo nuovo allenatore del Venezia FC Femminile: «Un ritorno a casa»Il “Falco” è pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Venezia FC Femminile, formazione che milita in Serie B, ha ufficializzato l’arrivo di Luis Oliveira come nuovo allenatore della prima squadra.
Per l’ex attaccante di Cagliari e Fiorentina si tratta di un vero e proprio ritorno a casa, dopo aver indossato la maglia arancioneroverde nella stagione 2004/2005.
«È un ritorno a casa per me – ha dichiarato Oliveira –. Ho giocato nel Venezia nella stagione 2004/2005 e conservo un ricordo bellissimo. Sono davvero felice per questa chiamata. Il club e le strutture si sono incredibilmente evoluti da allora: la sede di Ca’ Venezia è nuova e moderna. Venezia è una delle città più belle del mondo e merita un quartier generale come questo. Cercherò di portare tutta la mia esperienza alle ragazze, lavorando sugli aspetti tecnici e mentali e trasmettendo fiducia a tutte. Darò tutto me stesso per fare bene in questa nuova avventura».
Oliveira arriva dal Riccione Women, squadra di Serie C, e raccoglie ora la sfida in Serie B con l’obiettivo di risollevare il Venezia, attualmente penultimo in classifica con quattro punti dopo sette giornate. L’esordio ufficiale del tecnico brasiliano-belga avverrà nella prossima sfida casalinga contro il Vicenza.
Classe 1969, nato a São Luís (Brasile) e naturalizzato belga, Luis Oliveira vanta una prestigiosa carriera da calciatore internazionale. Cresciuto nell’Anderlecht, ha vestito le maglie di Cagliari, Fiorentina, Como, Bologna, Catania, Foggia e appunto Venezia, con cui disputò la stagione 2004/05 in Serie B, realizzando 5 gol in 17 presenze.
Appesi gli scarpini al chiodo, ha intrapreso la carriera da tecnico, allenando Muravera, Pro Patria e Floriana FC (Premier League maltese), prima di rientrare in Italia per lavorare con diverse realtà del calcio giovanile e femminile – Villanova di Camposanpiero, Galaxy FC, Campodarsego e infine Riccione Women.
Con la sua esperienza internazionale e il carisma che lo ha sempre contraddistinto, il “Falco” Oliveira è pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera, guidando le ragazze del Venezia verso la salvezza e, soprattutto, verso una nuova identità tecnica e mentale.