Il Venezia FC Femminile, formazione che milita in Serie B, ha ufficializzato l’arrivo di Luis Oliveira come nuovo allenatore della prima squadra.

Per l’ex attaccante di Cagliari e Fiorentina si tratta di un vero e proprio ritorno a casa, dopo aver indossato la maglia arancioneroverde nella stagione 2004/2005.

«È un ritorno a casa per me – ha dichiarato Oliveira –. Ho giocato nel Venezia nella stagione 2004/2005 e conservo un ricordo bellissimo. Sono davvero felice per questa chiamata. Il club e le strutture si sono incredibilmente evoluti da allora: la sede di Ca’ Venezia è nuova e moderna. Venezia è una delle città più belle del mondo e merita un quartier generale come questo. Cercherò di portare tutta la mia esperienza alle ragazze, lavorando sugli aspetti tecnici e mentali e trasmettendo fiducia a tutte. Darò tutto me stesso per fare bene in questa nuova avventura».

Oliveira arriva dal Riccione Women, squadra di Serie C, e raccoglie ora la sfida in Serie B con l’obiettivo di risollevare il Venezia, attualmente penultimo in classifica con quattro punti dopo sette giornate. L’esordio ufficiale del tecnico brasiliano-belga avverrà nella prossima sfida casalinga contro il Vicenza.

Classe 1969, nato a São Luís (Brasile) e naturalizzato belga, Luis Oliveira vanta una prestigiosa carriera da calciatore internazionale. Cresciuto nell’Anderlecht, ha vestito le maglie di Cagliari, Fiorentina, Como, Bologna, Catania, Foggia e appunto Venezia, con cui disputò la stagione 2004/05 in Serie B, realizzando 5 gol in 17 presenze.

Appesi gli scarpini al chiodo, ha intrapreso la carriera da tecnico, allenando Muravera, Pro Patria e Floriana FC (Premier League maltese), prima di rientrare in Italia per lavorare con diverse realtà del calcio giovanile e femminile – Villanova di Camposanpiero, Galaxy FC, Campodarsego e infine Riccione Women.

Con la sua esperienza internazionale e il carisma che lo ha sempre contraddistinto, il “Falco” Oliveira è pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera, guidando le ragazze del Venezia verso la salvezza e, soprattutto, verso una nuova identità tecnica e mentale.

