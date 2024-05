Primum vincere. Gli antichi romani non dicevano proprio così ma deve essere questo, per i tifosi del Cagliari, il motto dei rossoblù in vista della sfida di domenica all’ora di pranzo al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

In casa Cagliari non c’è spazio per i calcoli: bisogna vincere per conquistare i tre punti che blindano la salvezza e la permanenza in serie A. Certo, poi il 26 ci sarà anche la Fiorentina che, si spera, scenderà in campo con pochi titolari e tanta testa alla finale di Conference League del 29 maggio contro l’Olympiakos. Ma i 3 punti devono arrivare. Lo sanno la società, la squadra, l’ambiente e i tifosi.

E che la sfida sia alla portata del club lo credono anche i bookmaker. Poco conta, come la filosofia della parafrasi iniziale (il proverbio vero era “primum vivere, deinde philosophari”, nel senso che è necessario essere concreti prima di filosofeggiare), ma è un segnale.

Delle sei squadre ancora in lotta per la salvezza, fanno sapere dall’agenzia specializzata Agipro, solo quattro raggiungeranno l'obiettivo. A salutare la Serie A per finire in cadetteria, secondo i bookmaker, sarà probabilmente il Sassuolo: gli analisti di Planetwin365 e Betflag hanno poca fiducia nei neroverdi, attualmente penultimi, la cui retrocessione oscilla tra 1,10 e 1,15. Qualche chance in più per l'Empoli, al momento in diciottesima piazza e proposto a 1,70. La discesa in Serie B del Frosinone è invece offerta a 2,75.

Verso una permanenza in massima serie, invece, e sempre secondo i bookmaker, Cagliari e Udinese: per i sardi la retrocessione si gioca a 4,35, mentre per i friulani paga 6 volte la posta. Chi invece potrà presto festeggiare è il Verona: i veneti in B sono infatti offerti a 23.

(Unioneonline/E.Fr.)

