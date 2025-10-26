Un bellissimo derby. In una cornice di pubblico degna del valore della sfida tutta gallurese, con oltre mille spettatori, l’Olbia batte il Budoni a domicilio 3-2 e conquista l’intera posta in palio nel match della 9ª giornata del campionato di Serie D.

I padroni di casa allenati dall’ex Raffaele Cerbone partono meglio, ma a passare al 10’ è la squadra di Giancarlo Favarin, a segno con Ragatzu. Prima dell’intervallo Marrazzo atterra Pinna in area, l’arbitro concede il rigore ai padroni di casa ma Viscovo si supera neutralizzando Santoro dagli 11 metri e parando il secondo penalty di fila dopo quello con la Flaminia.

A inizio ripresa capitan Ragatzu concede il bis portando i bianchi sul 2-0, al 28’ Ljubanovic accorcia le distanze ma al 5’ di 8’ di recupero concessi dal signor Copelli di Mantova Staffa vede Tirelli fuori dai pali e lo scavalca con un pallonetto dai 30 metri, calando il tris per gli ospiti.

Segue il triplice fischio, se non fosse che, accortosi di aver chiuso con 2’ d’anticipo, l’arbitro richiama le squadre al centro e fa ripartire il cronometro per completare il recupero, nel quale arriva il secondo gol dei biancocelesti a firma Madero per il definitivo 2-3. Olbia settima in classifica con 15 punti, il Budoni, fermo a quota 12, scivola all’undicesimo posto.

A giochi fatti Riccardo Pecchi legge la dichiarazione di quello che dovrebbe diventare il nuovo proprietario dell’Olbia. «Appena finita la partita mi ha chiamato Giuseppe Pistilli che sta decidendo per l’Olbia», premette il club manager dei bianchi prima di riportare il messaggio: «La famiglia Pistilli conferma il suo impegno per l’Olbia Calcio. Ci sono stati dei problemi burocratici che dovrebbero essere sicuramente risolti entro domani e così verranno subito pagati gli stipendi a tutti». Segue «il grande ringraziamento alla squadra e allo staff» e «la conferma della conferenza stampa che, come già comunicato, avverrà nei prossimi giorni».

In serata arriva l’annuncio dello scioglimento del Comitato di sostegno dell’Olbia Calcio presieduto da Giovanni Degortes «per la conclusione ufficiale delle proprie attività, avendo portato a termine – recita la nota stampa – il mandato originario che prevedeva il supporto temporaneo alla società Olbia Calcio 1905 srl durante la fase di transizione in vista del passaggio delle quote di maggioranza».

