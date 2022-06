Il nuovo allenatore del Cagliari Fabio Liverani è sbarcato questa mattina all'aeroporto di Elmas. La firma del contratto - dovrebbe essere un biennale - arriverà tra oggi e domani.

Tecnico e club possono già iniziare ad impostare le strategie di mercato per il prossimo campionato di Serie B, Liverani ha convinto Giulini e sposato il progetto di “rifondazione” annunciato nei giorni scorsi da Capozucca.

Sorrisi e saluti ai tifosi giunti all’aeroporto per dagli il benvenuto, e una breve dichiarazione prima di infilarsi in auto: "Belle sensazioni, c'è tanta strada da fare, ma lo spirito è positivo".

Liverani aveva iniziato la carriera da calciatore proprio nelle giovanili del Cagliari, ma fermandosi all'esperienza con la Primavera.

Il programma di oggi prevede un incontro con i vertici della società e una visita al centro sportivo di Assemini. Poi anche un po' di relax prima della firma: il nuovo tecnico è atteso al Forte Village di Santa Margherita di Pula per un torneo di padel.

LA CARRIERA DA ALLENATORE

Esperienze non positive finora in A, ma Liverani ha fatto sempre bene nella serie cadetta. Dopo l’avventura alle giovanili del Genoa, una brevissima parentesi in prima squadra e il trasferimento in terza divisione inglese (nel Leyton Orient, con retrocessione), il tecnico romano arriva a campionato in corso alla Ternana.

E’ il 6 marzo 2017, prende la squadra umbra ultima in Serie B e riesce ad ottenere un’insperata salvezza. La società non lo conferma e va a Lecce, in C, dove è protagonista di una cavalcata trionfale che porta in due anni i salentini al doppio salto di categoria (dalla serie C alla serie A) e gli vale una panchina d’argento nel 2018-19.

Nel 2019-20, sempre a Lecce, non riesce ad evitare la retrocessione in B e viene esonerato. Va al Parma, ma raccoglie solo 2 vittorie in 17 partite in Serie A e il 7 gennaio 2021 viene mandato via. I moduli che predilige sono il 4-3-1-2 e il 4-3-2-1.

© Riproduzione riservata