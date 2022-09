Vigilia di Benevento-Cagliari e per Fabio Liverani è il tempo delle scelte. Tutti presenti, a eccezione di Barreca: “Niente di grave, sono acciacchi normali per chi non ha fatto la preparazione. Barreca resterà qui a lavorare e lunedì, speriamo, si riunirà al gruppo”.

Attenzione rivolta alla sfida con i giallorossi di Caserta: “Una sfida stimolante, perché sono curioso di vedere come giocheremo contro una squadra che, come noi, ha ambizioni importanti. Sulla carta è uno scontro diretto, anche se siamo solo alla quinta giornata e, comunque vada, dopo ci saranno altre trentatré partite per, eventualmente, recuperare”.

Sulla formazione: “Chi ha giocato contro il Modena mi ha soddisfatto, ma sono anche molto contento del lavoro fatto in settimana, perché chi non gioca spinge per giocare e tutti riescono a mettermi in difficoltà”.

