L’Italia vince la sfida contro il Belgio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera e si aggiudica la semifinale insieme alla Spagna che, nella partita delle 18, ha battuto la Svizzera (ai rigori, 4 a 2).

Per gli azzurri la gioia è esplosa al 31esimo con il gol di Nicolò Barella, e poco prima era stato annullato un gol di Bonucci per una posizione irregolare di Chiellini. Rete anche di Lorenzo Insigne (44’) ma la festa è durata poco per un rigore assegnato al Belgio dall’arbitro sloveno Vincic e confermato da Romelu Lukaku.

Primo tempo quindi che ha visto in vantaggio gli uomini di Mancini, anche se con un po’ di amaro in bocca.

I successivi 45 minuti si sono aperti con lo spettro del nervosismo per gli italiani. Occasione mancata sempre per Lukaku con un salvataggio al millimetro da parte di Spinazzola quando già la palla sembrava in rete. Lo stesso Spinazzola è stato poi vittima di un infortunio che lo ha lasciato a terra in lacrime prima di essere portato fuori dal campo sulla barella.

Leonardo Spinazzola viene portato fuori dal campo in lacrime (Ansa)

"Godiamoci questa vittoria”, ha detto il ct Mancini dopo la partita, facendo i complimenti ai suoi ragazzi, “poi penseremo alla sfida con la Spagna”.

La semifinale è in programma per martedì alle 21 a Londra.

(Unioneonline/s.s.)

