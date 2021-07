E’ il giorno di Italia-Belgio, super-sfida per conquistare le semifinali di Euro 2020.

A poche ore dal fischio d’inizio (alle 21, stadio Allianz Arena di Monaco) il ct Mancini predica concentrazione e umiltà (“Il Belgio è numero 1, ma noi faremo la nostra parte”), mentre i Diavoli Rossi sfoggiano maggiore sicurezza.

La Federazione belga ha infatti twittato sul suo profilo un’immagine di Romelu Lukaku in veste di gladiatore, trionfante in un'arena con le bandiere italiane sventolanti, e ai suoi piedi un elmo e uno scudo con i simboli della nazionale azzurra. "Veni, vidi” e puntini di sospensione, lasciando in sospeso il vici (vinsi) della celebre frase attribuita a Giulio Cesare.

Quanto alla formazione, Mancini dovrebbe riproporre la coppia centrale difensiva Chiellini-Bonucci, cambiando anche qualcosa nel tridente offensivo, dove Chiesa, decisivo contro l’Austria, potrebbe prendere il posto di Berardi.

Dal canto proprio, il Belgio potrebbe schierare Dries Mertens dall’inizio, mentre in forte dubbio resta Kevin De Bruyne, alle prese con problemi fisici così come Eden Hazard.

Alle 18, invece, il confronto tra la sorprendente Svizzera, “killer” della Francia campione del mondo, e la Spagna. Il match, allo stadio di San Pietroburgo, è finito ai rigori col risultato di 4 a 2.

La Spagna quindi si qualifica per la semifinale.

