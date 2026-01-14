Il Pisa di mister Gilardino, dopo avere messo fuori rosa Nzola, che ha rotto con allenatore e società, a caccia di rinforzi in attacco. Ufficializzato l'acquisto dell'attaccante Rafiu Durosinmi dal Viktoria Plzen per 9 milioni di euro più due di bonus, ma si tratta anche per un’altra punta. E, secondo radiomercarto, a un passo ci sarebbe l'ingaggio dell’ex centravanti italo-brasiliano del Cagliari, Joao Pedro, classe 1992, ora in forza ai messicani dell'Atletico de San Luis.

Oltre a lui, piace anche Filip Stojilkovic, attaccante classe 2000 del Cracovia, mentre per il centrocampo l'obiettivo è il cileno Felipe Loyola, per il quale il club toscano ha offerto alla squadra argentina dell'Independiente, dove milita, 7 milioni di euro per acquistare il 70% del cartellino.

