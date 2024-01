Scuffet 7

Tre reti, ma è il migliore. I miracoli non bastano

Wieteska 5.5

Parte bene, poi va in confusione

(dal 27' st Goldaniga 5.5

Entra col Cagliari nella tempesta)

Dossena 6

In sofferenza continua, sfiora il pari nell'assalto finale

Zappa 5.5

Da centrale balla dall'inizio alla fine

Nandez 6.5

Corre ovunque e senza fine

Sulemana 6

Segna il gol dell'illusione

Prati 5

Travolto dalla pressione del Frosinone

(dal 32' st Lapadula 5

Non la vede mai)

Makoumbou 5

Non oppone resistenza all'assalto del Frosinone

Azzi 6

Aziona il vantaggio di Sulemana, paga l'ammonizione

(dal 1' st Augello 6

Regge e prova a spingere nel finale)

Viola 5.5

Dovrebbe dare sostegno a Petagna, missione fallita

(dal 27' st Di Pardo 5.5

Presenza impalpabile)

Petagna 6

Solo contro tutti, esce stremato

(dal 27' st Pavoletti 6

Sfiora l'ennesimo miracolo, Turati gli chiude la porta)

Allenatore Ranieri 5.5

Non riesce a scuotere il Cagliari in una gara giocata per 80' dentro la sua area

