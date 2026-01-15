Anche il secondo assalto all'attaccante Manuel Fischnaller è andato a vuoto. La Torres voleva riportare a Sassari il bomber determinante per i due bei campionati chiusi al secondo e al terzo posto, ma il giocatore di Bolzano si è accordato col Ravenna, vice capolista del campionato.

Attualmente Fischnaller è in forza al Trapani, nel girone C, dove ha già realizzato 10 gol, ma le condizioni critiche del club (nel basket la società di Antonini è stata esclusa dalla serie A) lo rendono appetibile.

La società sassarese resta quindi con due caselle da riempire: quella del difensore mancino che rimpiazzi Mario Mercadante, andato al Casarano, e una punta al posto di Starita che ha chiuso l'avventura nell'isola.

