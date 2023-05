MVP della stagione regolare di Serie B, capocannoniere e un'altra doppietta. Per Gianluca Lapadula continua la grande stagione e stasera ha trascinato il Cagliari alle semifinali playoff, dove affronterà (da ex) il Parma.

Dopo il 2-1 al Venezia, l'attaccante festeggia il successo: «Sicuramente era importante dare un segnale, volevamo vincere questa partita. Però c'è tempo, ora pensiamo solo al Parma. Voglio ringraziare i miei compagni che mi hanno assistito in tanti momenti, mi hanno sempre sostenuto. Come loro lo staff, la società e la mia famiglia: non posso che ringraziarli».

Ultima battuta sul pubblico: «I tifosi? Splendidi. Devono continuare a sostenerci così».

