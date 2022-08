A Elland Road contro il Leeds la sua prima rete con la maglia rossoblù, anche se solo in amichevole. Ma Gianluca Lapadula si è emozionato soprattutto per l'uscita in Perù della sua biografia, “Mi historia, mis goles, mi sangre”, edito da Aguilar. Il centravanti del Cagliari lo ha annunciato con un post su Instagram: “Già nelle librerie. La storia della mia vita e il mio amore per il Perù. Potete trovarlo anche alla Fiera Internazionale del libro”.

La copertina del libro (foto Instagram)

Nel libro, Lapadula racconta in prima persona l'infanzia italiana, ma col legame con il suo Perù, accompagnata da foto estratte dall'album di famiglia. Come si legge nella presentazione, “questa autobiografia di Gianluca Lapadula esprime con emozione i ricordi e le esperienze di un giocatore che ha fatto del suo impegno per la squadra peruviana il suo marchio personale. Un atleta il cui sacrificio in campo ha contagiato un intero Paese di emozione ed entusiasmo, e ne ha fatto un esempio di commistione, integrazione e orgoglio per tutti i peruviani”.

© Riproduzione riservata