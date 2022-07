Sconfitta per il Cagliari nel test in trasferta contro il Leeds, seconda amichevole internazionale per i rossoblù di Liverani, dopo quella di Strasburgo, in vista dell’inizio del campionato di Serie B.

6-2 il risultato finale allo stadio di Elland Road.

La squadra di Liverani si è trovata sotto 3-0 dopo 50' per via delle reti di Rodrigo (doppietta) e Bamford, prima della reazione che ha portato al 3-2 in 3' (dal 66' al 68') grazie alle reti di Lapadula e Luvumbo.

Finale di gara, però, ancora per la squadra inglese, che trova la doppietta anche di Bamford (4-2) e negli ultimi 5' le reti del definitivo 6-2.

(Unioneonline/D)

