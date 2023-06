Nessuno come Gianluca Lapadula quando si tratta dei playoff di Serie B. Con il gol di ieri contro il Bari, per l'illusorio 1-0, l'attaccante italo-peruviano ha raggiunto quota nove reti negli spareggi promozione del campionato cadetto, su undici partite disputate in carriera. Numeri che gli stanno permettendo di arricchire ulteriormente il suo score nei soli playoff, dove in questa stagione è diventato - segnando quattro volte in altrettante presenze - il miglior marcatore di sempre. Ha superato Pablo González e Francesco Tavano, che nella loro carriera si sono fermati a sei centri, con la doppietta nel turno preliminare col Venezia, migliorando poi il suo score col Parma e ieri sera.

I numeri. In stagione Lapadula ha segnato ventisei volte: ventuno nella stagione regolare (col titolo di capocannoniere e il Premio Pablito consegnato ieri dal presidente della Lega B Mauro Balata), quattro nei playoff e uno in Coppa Italia all'esordio col Perugia, su quarantadue presenze complessive. Domenica al San Nicola, dove andrà a caccia dei gol per la vittoria che vale la promozione, può diventare il primo giocatore in doppia cifra nella storia dei playoff di Serie B, istituiti definitivamente dalla stagione 2004-2005. Col Cagliari ha la media di una rete a partita, quattro su quattro, poi ne ha siglati due in tre gare l'anno scorso col Benevento e tre in quattro presenze nel 2015-2016 col Pescara. Situazione, quest'ultima, dove fu trascinatore degli abruzzesi che superarono il Trapani in finale tornando in Serie A: quello che Lapadula vuole fare col Cagliari.

