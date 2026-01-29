Radiomercato propone un nome: Daniele Sorrentino. All'attaccante della Cavese, classe 1997, si è interessata la Torres che vuole rinforzare il reparto offensivo, privo di Ernesto Starita, ceduto al Guidonia Montecelio.

Sorrentino è un giocatore adatto a fare la seconda punta che è proprio il ruolo cercato dalla società sassarese, dato che come centravanti ci sono già Musso e Diakite. In questo campionato ha realizzato solo 4 gol con la Cavese, ma nel Renate ha viaggiato a 9 reti di media per due stagioni.

Il mercato di riparazione chiuderà lunedì alle 20. Chissà che l'operazione vada in porto o che si liberi qualche altro attaccante che faccia comodo a una Torres che ha sì ritrovato il gol, ma quasi mai ha segnato almeno due reti, nonostante le tante azioni create.

