E' Daniele Sorrentino il nuovo attaccante della Torres. La società rossoblù ha acquistato a titolo definitivo il giocatore classe 1997 che ha iniziato la stagione nella Cavese dove ha segnato 5 reti in 20 partite, 13 da titolare.

Con la formazione di Cava de' Tirreni si era rotto però qualcosa e nell'ultima partita, contro il Giugliano, Sorrentino non è stato neppure convocato. Molto bene invece ha fatto con il renate negli ultimi due campionati, 18 reti nelle 53 partite giocate,

Con l'ingaggio di Sorrentino, che può fare sia la prima sia la seconda punta, si chiude il mercato del club rossoblù, che nei giorni scorsi ha visto la firma di due difensori: Gianmaria Zanandrea e Matteo Baldi.

