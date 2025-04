Se la Spal ha l'obiettivo di provare a tirarsi fuori dai playout, la Torres ha una motivazione altrettanto forte, come evidenzia l'allenatore Alfonso Greco: «Vogliamo mantenere il terzo posto». La gara contro la squadra di Ferrara si gioca domenica al “Vanni Sanna” nell'inusuale orario delle 12.30.

La Spal è reduce dal deludente pareggio interno contro il Legnago Salus, anche la squadra sassarese ha pareggiato, ma il risultato sul campo della capolista ha ben altro significato: «La prova con la Virtus Entella ha riportato la fiducia e la consapevolezza di essere una squadra importante. Ho visto la Torres che piace a me, quella che sa reagire con prestazioni importanti ai momenti non facili. Contro la Spal è un bel test per mantenere questo atteggiamento e la convinzione che serviranno nei playoff».

E a questo proposito, il tecnico rossoblù è chiaro: «Dovremo essere bravi noi dello staff a portare tutti i giocatori nella migliore condizione fisica, sfruttando le gare che ci sono rimasta e anche per allenarci mentalmente, quindi le affronteremo tutte come fossero delle finali».

