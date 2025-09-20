Il ritorno alla vittoria è rimandato. Davanti ai tifosi del "Vanni Sanna" la Torres va in vantaggio per prima, col solito Musso, ma nel secondo tempo viene raggiunta da Dubickas che si fa perdonare il rigore calciato alto: 1-1.

La squadra sassarese continua ad esprimersi a sprazzi. Ha subito in avvio, è venuta fuori bene dal 19' in poi grazie ai guizzi di Lunghi. Al 32' Diakite riceve in area, è marcato ma si gira e tira: palla smorzata sulla quale si avventa Musso che però prende l'esterno rete. L'attaccante fa esultare lo stadio sassarese al 42': Lunghi da sinistra rasoterra, Nunziatini prolunga e Musso sottoporta si avventa sul pallone del vantaggio.

Nella ripresa trattenuta ingenua di Fabriani ai danni di Garetto con la palla che si stava allontanando dall'area dopo il rimbalzo. Dubickas calcia alto. Si fa perdonare al 61' quando sul solito calcio piazzato (corner) riesce a controllare e segnare. La Torres si spegna, nonostante i cambi. C'è tempo per la bella conclusione al volo del neo entrato di Stefano che sfiora la traversa. Qualche brivido, qualche errore di troppo e la gara resta sul pareggio.

