La Torres ha deciso di affidarsi ancora al tecnico Alfonso Greco, che è ancora sotto contratto. La decisione verrà ufficializzata domani nel corso di un'annunciata conferenza stampa, che avrà per protagonisti il presidente rossoblù Stefano Udassi e il direttore sportivo Andrea Colombino.

La società rossoblù preferisce andare sul sicuro (e non erodere il budget) con un tecnico che conosce bene, anche perché dopo l'allenatore Michele pazienza anche il progetto di lanciare i giovani per avere minutaggio e premio viene accantonato di fronte a una situazione di classifica drammatica che mette a rischio il professionismo. La Torres è penultima e non vince da 12 partite e non segna da sette gare.

Il tecnico Greco potrà guidare una squadra abbastanza simile (ma purtroppo inferiore tecnicamente e come personalità) a quelle che hanno prodotto un secondo e terzo posto in campionato.

© Riproduzione riservata