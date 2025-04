Nobile decaduta e retrocessa, l'Ascoli non è riuscita a fare il campionato al quale aspirava. Ma non è certo avversaria malleabile quella che la Torres fida domenica sul campo marchigiano. Lo evidenzia il tecnico Alfonso Greco: «L'Ascoli è stata costruita per altri obiettivi, basta guardare soltanto il reparto offensivo».

La forza dell'avversario e la sua classifica contano relativamente per i rossoblù che cercano i punti per rendere matematico il terzo posto: «Giochiamo per cercare la vittoria e mantenere la posizione, ma anche per trovare la migliore condizione di tutti in vista dei playoff».

Rientrano dalle sqaulifiche i due difensori Idda e Mercadante. Ha recuperato dall'affaticamento muscolare anche Fabriani, ma il tecnico Greco spiega: «È positivo che abbia ripreso ad allenarsi, ma in questi casi visto che non c'è necessità, inutile forzare».

Ancora fermo il trequartista Carboni per problemi fisici («con lui navighiamo a vista») e potrebbe stare fermo pure l'esterno Liviero che ha accusato fastidio a un ginocchio.

