Dopo il pareggio all'ultimo secondo contro il Campobasso, gioca in trasferta la Torres che domani pomeriggio a Piancastagnaio (ore 14.30) affronta la Pianese, formazione che staziona in zona playoff.

All'andata i toscani violarono il “Vanni Sanna” per 2-0, favoriti dall'espulsione per doppia ammonizione di Brentan dopo soli 33 minuti. L'allenatore Alfonso Greco spiega: «Loro sono in fiducia e sono una formazione ben organizzata e noi dobbiamo andare lì per fare la nostra partita senza pensare ad altro. Nessun calcolo, ci servono vittorie».

La Pianese segna poco (21 gol) masubisce anche poco (20 reti). Il tecnico della squadra sassarese puntualizza: «Noi dobbiamo essere bravi a non sbagliare nei momenti chiave».

Greco ha anche fatto un accenno al mercato: «Zanandrea lo seguivamo da tempo. Appena sarà riportato in condizione potrà darci una mano. Abbiamo bisogno comunque di un altro difensore e siamo in chiusura con un ragazzo».

