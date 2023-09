«Una stagione dove vogliamo crescere sotto ogni punto di vista, anche come risultati»: così ha detto la dirigenza rossoblù nella presentazione della squadra di martedì. La Torres inizia domani il suo secondo campionato di serie C in trasferta, in casa della Recanatese. Questa volta si gioca a Recanati (stadio Tubaldi, ore 20.45) e la squadra sassarese ci tiene a partire bene, anche per dedicare il risultato al supertifoso Gavino Musiu, appena scomparso.

Nella stagione passata vittoria in trasferta, ma a Macerata, per 2-0 con reti di Ruocco e Masala. Al ritorno invece pareggio per 1-1 anche se a causa della sfortunata autorete di Liviero dopo il gol di Diakite. La Recanatese ha disputato un campionato a due facce: in grande difficoltà all'andata e poi dopo il mercato di gennaio una serie di risultati positivi che l'hanno portata sino ai playoff. L'organico marchigiano è stato rinforzato con Melchiorri, ex attaccante del Cagliari che la stagione passata era nell'Ancona.

Nulla o quasi è trapelato sulla formazione. Probabile che il tecnico Greco si affidi soprattutto ai giocatori che hanno seguito la preparazione dall'inizio e quindi che il nuovo acquisto Mastinu parta dalla panchina. Scontato il modulo 3-4-1-2, con Ruocco a fare da trequartista dietro i due attaccanti: uno sarà Diakite, per l'altra maglia ballottaggio tra Scotto e Fishnaller.

