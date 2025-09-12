“Abbiamo iniziato la settimana con la delusione dopo la sconfitta in casa con la Pianese, poi pian piano è venuta fuori la voglia di rivalsa, di dimostrare che non siamo quelli dell'ultima uscita”. Così il tecnico Michele Pazienza alla vigilia della partenza per Sestri levante, dove domenica pomeriggio la Torres affronterà il neopromosso Bra.

Se la squadra sassarese non ride dopo due sconfitte di fila, il Bra piange con un solo punticino conquistato tra le mura amiche contro il Perugia: 2-2, con gli ospiti ad agguantare il pari grazie a un rigore concesso al 102'.

La squadra sassarese è senza quattro giocatori infortunati: Mastinu, Zaccagno, Stivanello e Lattanzio, “solo quest'ultimo ha avuto un problema muscolare” precisa il tecnico pazienza. A questi si aggiunge il centrocampista Brentan, squalificato dopo l'espulsione rimediata nel primo tempo contro la Pianese. “Certo ci farebbe comodo un pizzico di esperienza e qualità in più, ma chi sta giocando sta dando tutto”.

