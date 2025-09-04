Voglia di rivalsa dopo la sconfitta di Campobasso. La spinta del pubblico del "Vanni Sanna" può aiutare la Torres che finora ha 2/2 in casa, compresa la Coppa Italia. Sabato arriva la giovanissima Pianese, una sorta di Under 23 e sembra l'occasione giusta per ritrovare il successo.

Il tecnico Michele Pazienza ha quasi l'imbarazzo della scelta, perché ha scontato la squalifica la mezzala Lunghi e hanno finalmente una settimana di allenamento gli ultimi acquisti: l'esterno Scheffer e la punta Starita, oltre al jolly d'attacco Di Stefano, ormai recuperato dai problemi fisici che ne avevano interrotto la preparazione.

All'appello mancano solo il trequartista Mastinu, che si è operato a un menisco del ginocchio sinistro ma resterà fuori tutto il mese, e l'esterno Lattanzio che invece starà fuori sino a ottobre per problemi muscolari.

