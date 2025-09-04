La Torres prepara la riscossa contro la PianeseRientra dalla squalifica la mezzala Lunghi, rimasto fuori nella sconfitta di Campobasso
Voglia di rivalsa dopo la sconfitta di Campobasso. La spinta del pubblico del "Vanni Sanna" può aiutare la Torres che finora ha 2/2 in casa, compresa la Coppa Italia. Sabato arriva la giovanissima Pianese, una sorta di Under 23 e sembra l'occasione giusta per ritrovare il successo.
Il tecnico Michele Pazienza ha quasi l'imbarazzo della scelta, perché ha scontato la squalifica la mezzala Lunghi e hanno finalmente una settimana di allenamento gli ultimi acquisti: l'esterno Scheffer e la punta Starita, oltre al jolly d'attacco Di Stefano, ormai recuperato dai problemi fisici che ne avevano interrotto la preparazione.
All'appello mancano solo il trequartista Mastinu, che si è operato a un menisco del ginocchio sinistro ma resterà fuori tutto il mese, e l'esterno Lattanzio che invece starà fuori sino a ottobre per problemi muscolari.