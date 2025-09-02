Gli ultimi due colpi che hanno chiuso il mercato estivo della Torres sono quelli della punta Ernesto Starita e dell’esterno Mateo Scheffer.

Classe 1996, Starita si descrive così: «Sono una seconda punta, ma ho fatto anche l’esterno, la prima punta e il falso nueve, so adattarmi a diverse situazioni. Nella scelta di Sassari ha influito la presenza del tecnico Pazienza, credo che entrambi abbiamo voglia di rivalsa dopo la stagione di Benevento».

Starita ha già debuttato con la Torres negli ultimi minuti della gara persa a Campobasso. Ingaggiato dalla Carrarese, il ventunenne ex Atalanta Under 23 Mateo Scheffer è invece un esterno sia di difesa, sia di centrocampo: «La trattativa è maturata solo nell'ultimo giorno, ma non ho avuto esitazioni perché da avversario mi è piaciuto l'ambiente».

