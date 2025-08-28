Dopo l'arrivo del jolly di centrocampo e trequarti Mattia Sala, ecco un attaccante: Matteo Starita, prelevato in prestito dal Benevento.

Classe 1996, Starita è un veterano della Lega Pro dove ha accumulato oltre 300 presenze con le maglie di Monopoli, Casertana, Bisceglie, Pro Piacenza e Pisa. Poco utilizzato dal Benevento nel campionato passato, ha comunque avuto modo di conoscere il tecnico Michele Pazienza che ne ha caldeggiato l'ingaggio.

Starita è una punta che è andata spesso in doppia cifra: due volte a Monopoli e una con la Casertana. Questo pomeriggio era giù al "Vanni Sanna". Da capire se verrà convocato per la trasferta di Benevento.

