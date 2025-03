Ancora una trasferta amara per la Torres. Vince la Pianese 2-1 dopo una partita che nel primo tempo aveva visto i rossoblà recuperare subito lo svantaggio iniziale e sfiorare anche il raddoppio. Dopo l'intervallo invece un buon avvio e a poco a poco la formazione di Greco ha perso slancio, subendo la nuova rete dei padroni di casa che come la Torres non vincevano da tre partite.

Troppe le incertezze difensive, soprattutto sul lato di Dametto e Guiebre. Inutile l'affollamento finale di attaccanti con i cambi che anche questa volta sono sembrati un po' tardivi.

Cronaca- Dopo neppure due minuti tocco goffo di Antonelli e Mignani serve a destra Bacchin che gli restituisce la palla sotto porta: tiro angolatissimo che carambola sul palo sinistro ed entro. Passano solo due minuti e da sinistra Guiebre mette in mezzo dove incorna Foschnaller per il pareggio.

Al 34' Guiebre da fuori tenta il tiro, un difensore lo devia e la palla arriva in area a sinistra a Zecca che stoppa e tira ma non trova la porta. Proteste nel finale per un fallo di Masetti su Fischnaller, che si alza malconcio. Nel recupero palla profonda di Giorico per Antonelli che era rimasto in attacco e il colpo di testa sull'uscita maldestra del portiere termina a lato d'un soffio.

La ripresa- Si apre con Bacchin che da destra riceve e tira, ma blocca Zaccagno. La risposta rossoblù è l'assit di Giorico per Zecca in area che calcia forte, ma il portiere respinge. Sul calcio d'angolo svetta Idda e nuova prodezza di Boer. Entra Mastropietro e vivacizza l'attacco: al 65' Mignani in area sfiora col rasoterra il palo sinistro. Raddoppia la Pianese al 70' da sinsitra cross rasoterra di Nicoli e sul lato opposto arriva Da Pozzo per il vantaggio. Bacchin mette in mezzo e Idda alza in angolo prendendosi qualche rischio. Errore di Dametto al 81' ma recupera Guiebre.

Mister Greco inserisce la quarta punta (Diakite) e toglie un difensore. Contropiede Pianese al 95' e Mignani angola benissimo, ma Zaccagno si distende e devia.

© Riproduzione riservata