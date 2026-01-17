Come col Campobasso, anche sul campo della Pianese la Torres rifiuta la sconfitta e pareggia nel finale. La rete dell'1-1 è firmata dalla punta Di Stefano all'87' e legittima il bel finale della squadra sassarese che allunga così a sei i risultati positivi di fila.

Match complicato quello in terra toscana contro una Pianese davvero ben organizzata e molto pultita nel gioco. La squadra di Greco ha iniziato con aggressività, ma è stata gelata al 14' da Martey che da sinistra ha effettuato un traversone per la testa di Fabrizi. La rete subita ha fatto sbandare la Torres, ma Zaccagno è stato bravo sia sul tiro di Proietto che su quello di Sussi, servito con la suola da Fabrizi. I rossoblù si scuotono dopo la mezzora ma il tiro di Zambataro e l'incornata su angolo di Antonelli vengono deviate dai difensori.

Nella ripresa tre cambi e modifica all'assetto per la Torres con Zambataro che prende il posto di fabriani a destra in difesa, Masala sulla trequarti e Liviero sulla fascia sinistra. Fiammata della Pianese al 55' con siluro di Martey ribattuto da Zaccagno, poi la Torres prende campo e inizia a costruire pericoli sui calci piazzati: sia su corner: incornata centrale di Antonelli, sia su punizione, dove Masala e mastinu angolano bene ma senza troppa forza. A tre minuti dal termine Di Stefano parte dalla trequarti sinistra, semina due difensori e insacca il pareggio.

