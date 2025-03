Finisce 1-1 sul campo della capolista Virtus Entella. La Torres riprende a fare punti in trasferta e ha buone risposte contro la squadra ligure che arriva al 28° risultato utile di fila.

Cronaca- La prima azione è dei padroni di casa al 14' quando Castelli triangola con Casarotto sul centro destra ed entra in area, ma Zecca lo chiude bene. Ancora Castelli al 18' incorna su angolo destro: alto. Insiste la Virtus Entella e al 22' va al tiro Corbari ma la conclusione viene deviata da Idda. Aal 26' verticalizzazione per Casarotto che col diagonale basso impegna Zaccagno.

La Torres passa a sorpresa al 28' quando Tiritiello a centrocampo si fa soffiare la palla da Mastinu che scatta in contropiede e poi Parodi gli concede di portarsi la palla sul sinistro ed è vantaggio. La reazione dei liguri arriva al 35': tiro di Bariti poco potente. Rossoblù ancora pericolosi al 38' quando Guiebre in velocità batte il difensore e dal fondo mette in mezzo dove Mastinu di tacco prova a servire un compagno, la difesa intuisce e allontana. La capolista pareggia al 42': punizione da sinistra in mezzo e fra i tanti che si avventano è Tiritiello a piazzare la zampata vincente con Zaccagno in ritardo sull'uscita.

Nella ripresa, al 55', Fischnaller stoppa e tira angolato ma Del Frate riesce a deviare. Entrambe le squadre cercano la vittoria ma alla fine si devono accontentare della spartizione della posta.

