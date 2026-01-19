La Torres ingaggia il difensore Gianmaria ZanadreaIl mancino di 26 anni si stava già allenando con la squadra
La Torres rompe gli indugi e tessera Gianmaria Zanandrea, difensore mancino classe 1999 nelle ultime stagioni in forza al Legnago Salus.
Zanandrea vanta un importante passato nelle giovanili della Juventus e delle Nazionali dall'Under 17 all'Under 20. Ha giocato prevalentemente in C con Mantova, Avellino e Piacenza e ha assaggiato pure la serie B: 13 presenze e una rete col Perugia nella stagione 2021/22.
Zanandrea si stava già allenando con la squadra sassarese da una settimana. Una volta verificate le sue condizioni (il giocatore era svincolato) la società lo ha messo sotto contratto, anche perché il mercato resta per il momento difficile e come sottolineato dal tecnico Greco, il reparto difensivo si è accorciato dopo le partenze di Mercadante e Stivanello.