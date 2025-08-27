La Torres ingaggia il centrocampista Mattia SalaIl giocatore arriva in prestito dal Pisa
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nel campionato passato era in forza al Pontedera, dove ha totalizzato nel 39 presenze e un gol nonostante sia un classe 2005. I toscani lo avrebbero anche confermato ma il giovane talento Mattia Sala è contrattualizzato col Pisa. Ne ha approfittato la Torres che lo ha preso in prestito dal Pisa.
Centrocampista duttile che può fare più ruoli, compreso quello da trequartista, Sala è cresciuto nelle giovanili del Milan e poi in quelle del Pisa. L'anno scorso era al suo debutto tra i professionisti e ha impressionato favorevolmente. Paradossalmente la primozione in serie A dei neroazzurri toscani ha favorito la Torres, dal momento che la massima serie è ancora troppo per l'inesperto ventenne. La società rossoblù ha saputo cogliere l'attimo e si è garantita le sue prestazioni per la stagione 2025/26.