Nel campionato passato era in forza al Pontedera, dove ha totalizzato nel 39 presenze e un gol nonostante sia un classe 2005. I toscani lo avrebbero anche confermato ma il giovane talento Mattia Sala è contrattualizzato col Pisa. Ne ha approfittato la Torres che lo ha preso in prestito dal Pisa.

Centrocampista duttile che può fare più ruoli, compreso quello da trequartista, Sala è cresciuto nelle giovanili del Milan e poi in quelle del Pisa. L'anno scorso era al suo debutto tra i professionisti e ha impressionato favorevolmente. Paradossalmente la primozione in serie A dei neroazzurri toscani ha favorito la Torres, dal momento che la massima serie è ancora troppo per l'inesperto ventenne. La società rossoblù ha saputo cogliere l'attimo e si è garantita le sue prestazioni per la stagione 2025/26.

© Riproduzione riservata